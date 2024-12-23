Сбежавшего от правосудия стрелка из Анапы осудили заочно по делу об убийстве

Жителя Анапы Олега Хоменко, находящегося в федеральном розыске из-за убийства двух человек, осудили заочно и приговорили к многолетнему отбыванию наказания в колонии.

Приговор в заочной форме вынес Краснодарский краевой суд. После поимки осужденного его ожидает отбывание 14-летнего срока в колонии строгого режима. Кроме того, лишение свободы пройдет с ограничением свободы еще на 1,5 года.

Как установили в ходе расследования, в феврале 2019 года Олег Хоменко открыл огонь из охотничьего ружья и убил жителей села Супсех — отца и сына. Как выяснилось, мужчине мешала громкая музыка, которую слушали 60-летний и 30-летние южане по соседству.

Коллегия присяжных заседателей признала, что южанин виновен в убийстве, но совершил его с превышением пределов самообороны. Тогда Хоменко приговорили к двум годам исправительных работ. Год мужчина провел под стражей, что по закону считается в срок наказания. После освобождения осужденный сбежал, едва истек срок наказания. Позже приговор пересмотрели, но было уже поздно: Хоменко скрылся. Его объявили в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину за изготовление наркотических веществ в бытовке.