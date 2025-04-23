Сбежавшей от вооруженного конфликта беременной африканке помогли в Кузбассе

Уроженка Конго сбежала от вооруженного конфликта и оказалась в Сибири, где получила помощь и всестороннюю поддержку в непростой период, пишет VSE42.Ru .

Конфликт начался в родной провинции Киву на востоке Конго. Девушка на фоне обострений ситуации лишилась отца, а вместе с ним и дополнительной поддержки во время беременности. Она смогла переехать в Россию, выбрав для учебы областную столицу Кузбасса.

Однако студентка столкнулась с проблемой: ей нужны были одежда, коляска и подгузники для ребенка, а также любая материальная помощь. На просьбу откликнулись в Красном Кресте. Также помогли неравнодушные жители.

Как отметили позже волонтеры, африканка родила здоровую дочь. Благодаря сибирякам девочка будет обеспечена всем необходимым.

Ранее сообщалось, что посетивший Россию гражданин ФРГ захотел переехать жить в Приморье.