Сбежавшему из России иноагенту Смольянинову заблокировали банковские счета

Артист Артур Смольянинов* столкнулся с блокировкой своих банковских счетов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. По информации, полученной от журналистов, актер, который покинул страну, не предоставил налоговую декларацию.

В публикации канала сообщается, что в отношении Смольянинова возбуждено 38 исполнительных производств на общую сумму 216 тыс. руб. Среди них — штраф в размере 30 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, долг по кредитам в размере 101 тыс. руб. и штрафы за нарушение ПДД.

Смольянинов после начала СВО резко высказался против власти в России и покинул страну. В октябре 2022 года на актера завели дело о дискредитации российской армии. В январе 2023 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера из-за его высказываний.

Ранее сообщалось, что страна, где находится актер Артур Смольянинов, отказала РФ в правовой помощи по его делу.

*включен Министерством юстиции Российской Федерации в список иностранных агентов.