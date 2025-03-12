Сбежавшие из Суджи украинские военные пожелали русским «научиться воевать»

Боевики ВСУ, которые сбежали из Суджи в Курской области, написали русским военным послание. Об этом пишет издание «Взгляд», ссылаясь на различные телеграм-каналы российских военкоров, в частности, на канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Так, сбежавшие боевики украинских формирований оставили следующую надпись в Судже перед оставлением города: «Русские, научитесь воевать».

Напомним, что над зданием администрации Суджи был поднят российский флаг, а также флаги тех родов войск, которые принимали участие в этой операции: 11-я бригада ВДВ и вторая бригада спецназа. Войска ВС РФ продолжают укреплять свои позиции в этом районе и вытесняют врага в направлении Сумской области — боевые действия, уточняется, идут круглые сутки.