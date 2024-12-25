Сбежавших из исправительного центра на Урале осужденных задержали

Сотрудники ГУ ФСИН по Свердловской области завершили операцию по задержанию трех осужденных, сбежавших накануне из исправительного центра в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную ведомство.

Отмечается, что первый сбежавших мужчина был задержан 24 декабря в Екатеринбурге.

Утром, 25 декабря, в столице области также удалось задержать второго осужденного. Днем того же дня в Нижнем Тагиле поймали третьего заключенного.

Режим исправительного центра, в котором находились осужденные, предполагает отсутствие вооруженной охраны. Осужденные ежедневно покидают центр для работы и могут находиться вне его стен с разрешения администрации — для посещения магазинов, медицинских учреждениях или свиданий с близкими.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали работника режимного предприятия, который подозревается в в шпионаже в пользу украинских спецслужб.