Сбежавший из РФ актер Смольянинов развлекает латвийцев в кафе за деньги

Российский актер Артур Смольянинов* вынужден зарабатывать на жизнь, выступая с гитарой в латвийских кафе. Об этом сообщает сайт aif.ru со ссылкой на Russian Fox.

Смольянинов уехал из России в 2022 году, последовав примеру некоторых звезд. При этом актер однажды сказал, что это связано не только с СВО. По его словам, он был намерен уехать и раньше, так как ему перестали давать работу.

Сейчас артист находится в Латвии, где вынужден несколько изменить свою деятельность. Он выступает с гитарой в кафе. Помогают ему на сцене пианист и другие творческие люди группы cheLovek. С этим же коллективом Смольянинов выступал в переходах.

Напомним, в России Артур Смольянинов выступал в театрах и участвовал в разных съемках. Он был женат на звезде сериала «Папины дочки» Дарье Мельниковой. Пара развелась спустя восемь лет брака в 2021 году по личным причинам.

Ранее сообщалось, что Смольянинов проговорился о своей готовности помочь ВСУ.

*признан иностранным агентом, внесен в список экстремистов и террористов