Сбежавший из РФ в США внук Пугачевой давно и неизлечимо болен

Артисту Никите Преснякову, столкнувшемуся с таким диагнозом, остается только принять ситуацию и научиться жить с ней. Об этом в беседе с URA.RU поведала психолог Ирина Гуляева, комментируя информацию о том, что у внука Аллы Пугачёвой диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Не так давно Пресняков рассказал, что его заболевание влияет на его повседневную жизнь, в частности, он испытывает трудности с написанием сообщений. В связи с этим он выразил готовность передать эту задачу другому человеку.

Как утверждает Гуляева, речь идёт о нейропсихиатрическом нарушении, которое обычно имеет врождённый характер. Оно связано с определенными особенностями развития головного мозга, особенно в тех его областях, которые отвечают за самоконтроль, концентрацию внимания и исполнительные функции.

«Полностью „вылечиться“ от этого нельзя, это не болезнь в традиционном смысле, а особенность работы мозга», — пояснила собеседница агентства.

По мнению Гуляевой, возможно улучшить состояние при синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Если ситуация похожа на ту, что была у Никиты Преснякова, то можно попробовать мягкие методы лечения, такие как работа с трудностями в понимании сообщений и организации задач. В таком случае стоит рассмотреть различные методы терапии или коучинг для работы с СДВГ, как уточнила специалист.

«Многие взрослые с СДВГ вполне успешны — они находят стратегии компенсации, развивают навыки саморегуляции, используют внешнюю поддержку. Иногда специалисты помогают выстроить повседневные привычки и разобраться с цифровыми каналами», — заключила психолог.

Напомним, Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачёвой, уже три года живёт в США со своей супругой Аленой Красновой. Он стремится построить карьеру не только как музыкант, но и как режиссер музыкальных клипов.

Чтобы добиться успеха у зарубежной аудитории, Никита изменил своё имя и теперь известен как Nick Pres.

Ранее сообщалось, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков обновил дачу бабушки в Подмосковье для быстрой продажи.