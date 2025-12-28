Сбежавший из России Даня Милохин ушел зарабатывать в дубайский общепит

Российский блогер Даня Милохин, покинувший страну после начала частичной мобилизации, продолжает активно делиться деталями своей новой жизни в Дубае, которая, судя по всему, складывается не так гламурно, как кажется на первый взгляд. Об этом пишет StarHit.ru .

24-летний тиктокер, который ранее демонстрировал подписчикам фото с яхт, дорогими машинами и роскошным отдыхом с украинской моделью Дарьей Зеленской, теперь делает упор на скромные рабочие будни. Сначала он показывал, как доставляет еду на велосипеде, а теперь объявил о новой должности — официанта в одном из местных ресторанов.

В подтверждение своих слов Милохин выложил фото в рабочей форме с резиновыми перчатками, где он старательно натирает бокал.

«Зато в Дубае! Не стесняйтесь зарабатывать, друзья», — писал прежде парень.

Однако за этим показным трудолюбием скрывается более сложная история. В своих редких откровенных интервью блогер признавался, что горько сожалеет о потере связи с российской аудиторией и медийным пространством.

«Бросил Первый канал, написал на него дисс зачем-то… Пел песни всякие… Теперь люди боятся работать со мной, поэтому у меня нет денег. Надеюсь, я там до сих пор звезда», — высказывался прежде блондин.

Эмиграция оказалась непростым решением и для его семьи. Приемный отец Милохина, Дмитрий Тюленев, пытаясь продать их единственную недвижимость в России, столкнулся с трудностями: первоначальную цену в 15 миллионов рублей пришлось снизить вдвое, и в итоге квартира ушла за 6,9 млн. Сама семья покинула РФ, объяснив свой отъезд многочисленными угрозами и даже попыткой поджога их дома.

