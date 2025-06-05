Сбежавший из России экс-сотрудник Первого канала стал экономить в Израиле

Бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, перебравшийся в Израиль, начал экономить на способе передвижения по Тель-Авиву. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на выпуск подкаста Sheinkin40 на YouTube.

Привольнов с юмором рассказал об израильских ценах в беседе с комиком Гариком Оганисяном. Последний отметил, что услуги такси в еврейском государстве стали настоящей роскошью: за поездку он отдал за 95 шекелей, а это около 2,2 тыс. рублей. По словам юмориста, цены на такси в Армении в разы ниже.

В ответ на жалобу Привольнов заявил, что такси всегда есть альтернатива и он этим пользуется.

«В Израиле „закажу дешевое такси“ — это, конечно, нет. (…) Тут лучше самокатами пользоваться. Тоже дорого, но ничего. А вообще, ходить тоже нормально», — посмеялся Привольнов.

Привольнов также рассказал про цены на недвижимость. По его словам, аренда однокомнатной квартиры на популярной улице Шейнкин в Тель-Авиве обходится в 3,5 тысячи евро. По актуальному курсу это примерно 318 тыс. рублей в месяц. В комментариях удивились таким цифрам, а многие напомнили беглому ведущему о ценах в России.

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