Сбежавший из России экс-ведущий Первого канала в ужасе от «космических» цен в Израиле

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, переехавший в Израиль, поделился своим главным открытием о жизни на новом месте. Вопреки ожиданиям это оказался не только знаменитый теплый климат, который, по его словам, «делает людей счастливее», а суровая экономическая реальность, передает Lenta.ru со ссылкой на видеоблог беглеца.

Журналист признался, что постоянно находится под впечатлением от запредельных цен на недвижимость в Тель-Авиве. Прогуливаясь по городу, который, как он отметил, был построен удивительно быстро для мирового мегаполиса, Привольнов задается одним и тем же вопросом.

«Господи, как они все это смогли. И как они смогли сделать так, чтобы эта недвижимость стоила дороже, чем где бы то ни было?» — сказал Привольнов.

В шутку он предположил, что израильтяне знают какой-то особый секрет, позволяющий удерживать такие высокие ценники.

Тель-Авив уже несколько лет подряд входит в пятерку самых дорогих для жизни городов мира, а цены на аренду и покупку жилья являются одной из центральных тем внутренней политики Израиля. Впрочем, это не мешает некоторым российским звездам проживать именно здесь и в других городах еврейского государства.

