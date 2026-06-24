Сбежавший из России комик прогорел на неудачном бизнесе в ОАЭ

Дмитрий Романов, известный по стендап-выступлениям и ныне проживающий в Европе, поведал зрителям о своей провальной попытке минимизировать налоговые выплаты. Решив открыть фирму в Дубае, комик в итоге потерял солидную сумму. Соответствующий эпизод из его концерта опубликован на видеохостинге YouTube, передает Lenta.ru .

Дмитрий Романов, известный по участию в стендап-проектах, решил поделиться со слушателями историей своей неудачной попытки сэкономить на налогах. По его словам, несколько лет назад знакомые посоветовали открыть компанию в Дубае, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку. Комик последовал рекомендации и выложил за оформление фирмы около 8 тысяч долларов — по нынешнему курсу это почти 600 тысяч рублей.

Однако радость от владения офшорной компанией длилась недолго. Оказалось, что саму фирму зарегистрировали, а вот банковские счета к ней никто открывать не собирался. Поняв бесперспективность затеи, Романов решил закрыть предприятие во время очередного визита в Дубай. За ликвидацию компании пришлось заплатить еще 2 тысячи долларов, или около 150 тысяч рублей.

«В итоге на моем бизнесе заработал только один чувак из Казахстана», — с иронией подытожил комик, вызвав смех в зале.

Стендап-комик Дмитрий Романов, получивший широкую известность в проектах ТНТ и шоу «Вечерний Ургант», покинул Россию в 2022 году после начала СВО. Одессит по происхождению, он сначала уехал в Турцию, затем получил гражданство Израиля, успел пожить в Польше и Германии, а позже обосновался в Португалии, где продолжает развивать свою карьеру, выступая на русском и английском языках для русскоязычной эмиграции по всему миру. Комика лишили российского гражданства 4 года назад.

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