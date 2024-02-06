Сбежавший из России Панин решил повторить «голую» вечеринку Ивлеевой

Актер Алексей Панин* уехал из России задолго до 2022 года в Испанию, но сейчас живет в новом месте. Он строит карьеру в Лос-Анджелесе и жаждет новых ролей. Как сообщает издание «Утро.ру» , знаменитость мечтает повторить самую обсуждаемую вечеринку последних месяцев. Речь про вечер, который устроила Анастасия Ивлеева в конце декабря 2023-го.

Алексей Панин считает, что может продолжать актерскую карьеру, только уже в Голливуде. Он постоянно приходит на разные кастинги, надеясь урвать свой счастливый билет. Также время от времени актер поддерживает музыкантов-соотечественников в Америке.

В интервью Панин признался, что мечтает побывать и устроить крупную вечеринку в Беверли-Хиллз. Как пишут звездные обозреватели, актер думает повторить «успех» Ивлеевой, ведь в США никого за оголения не наказывают.

«Будет весело, задорно, там будет много американских селебрити», — отметил Панин.

Большая мечта российского актера — стать коллегой Микки Рурка. Сыграть с ним в фильме честь для Панина. Осталось лишь дождаться разрешения на работу и попытать удачу.

Ранее сообщалось, что Волочкова исхудала и призналась в проблемах с питанием.

*признан иностранным агентом в России.