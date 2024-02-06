Шаляпин начал откармливать исхудавшую Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на свою забывчивость и потерю веса. Она рассказала, кто помог ей не оголодать во время съемок, пишет портал «Дни.ру» .

Бывшая звезда Большого театра Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин не только талантливые артисты, но и частые участники сплетен и скандалов. Редко работа сводит танцовщицу и певца вместе, однако недавно они стали участвовать в загадочном проекте.

Как призналась в сторис личного блога Волочкова, ей приходится много работать и следовать режиму сна и питания, но с едой последнее время она «не дружит». Обычно балерина ест яйца, шпинат и супы, овощи и фрукты. Звезда придерживается привычного скудного рациона.

Однако недавно Волочкова оголодала с утра и не успела плотно позавтракать.

«Только бульон из щавеля пустой съела на съемке... И то Прохор заставил», – призналась балерина.

Сама балерина и певец связаны лишь деловыми отношениями. Да и Волочковой теперь не до личной жизни. На фоне работы она пытается выбраться из скандала. Сначала поводом для пересуд стало общее откровенное видео Джигурды и блондинки, а вскоре Волочкова показалась танец с российским флагом. Некоторые россияне обвинили знаменитость в надругательстве над флагом страны. Во что это выльется пока неизвестно.

Ранее сообщалось о реакции супруги Джигурды на интимное видео мужа с Волочковой.