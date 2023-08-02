Сбежавший из страны Панин объяснил, почему боится русских

Еще в 2020 году актер Алексей Панин* сменил постоянное место жительства на Испанию. Сразу после этого он начал критиковать Россию и граждан нашей страны.

Разделить на части

После начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, негативная риторика звезды фильма «Жмурки» усилилась. Артист извинился перед украинцами за то, что ранее поддержал возвращение Крыма и даже обратился к властям Украины с просьбой снять с него запрет на въезд в страну.

Недавно Панин* дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, где вновь не стеснялся в выражениях. Он рассказал, что мечтает о том, чтобы Россию «разделили на части» и отдали под юрисдикцию европейских стран, а также заявил, что никогда не вернется на Родину, даже если здесь сменится власть.

«Хочу, чтобы оставили в покое»

Что касается россиян, Панин* обозвал большинство из них гомофобами и уголовниками. К такому выводу, по его словам, можно прийти, если много путешествовать по стране, как это ранее делал он.

«Я знаю огромное количество интеллигентных, воспитанных, образованных русских. И эти русские к другим русским не имеют отношения. Но большинство русских — это уголовная гомофобная страна», — заявил артист.

Панин* привел в качестве примера историю, которая случилась с ним в поезде. Один из его попутчиков якобы сказал, что не ест сосиски, потому что они своей формой напоминают мужской половой орган. Общение с людьми таких убеждений раскрепощенный актер находит излишним.

«Хочу, чтобы они оставили меня в покое, я их боюсь», — сказал он.

Ранее эксперт рассказал, что заявлениями о разделе России актер Панин* сделал невозможным возвращение домой.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом