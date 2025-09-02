Юлий Гусман, известный своими достижениями в КВН и эмигрировавший в США после начала СВО, вновь появляется на российском телевидении. Он стал почетным гостем на федеральном канале, несмотря на то что поддерживает как азербайджанского президента Ильхама Алиева, так и киевского главаря Владимира Зеленского.

На комедийном шоу «Звезды», которое транслируется на НТВ, почетным гостем станет ветеран КВН Юлий Гусман. Ему будет доверена роль председателя жюри.

В этом решении присутствует формальная логика. Юлий Гусман обладает обширным опытом работы в подобных шоу. Более тридцати лет он был членом жюри Клуба веселых и находчивых, где завоевал репутацию самого строгого судьи.

В то же время есть ряд железобетонных обстоятельств, которые вызывают сомнения в выборе организаторов относительно главы судейской команды. Юлий Гусман, постоянный участник «Эха Москвы», после начала СВО, как и многие другие российские либералы, покинул страну, выбрав в качестве нового места жительства США.

Он, как и его брат Михаил, родился в Баку и является активным сторонником президента Азербайджана Ильхама Алиева. За свою поддержку Алиев награждал и чествовал его. В 2019 году он также активно поддерживал Владимира Зеленского, подчеркивая его положительные с точки зрения Гусмана качества.

«Хочется поинтересоваться у ответственных за отбор участников жюри: товарищи, вы на какие звезды в медианебе ориентируетесь? Те, что приведут к повсеместным вопросам или к окончанию деятельности ответственных?» — задается вопросами Telegram-канал «Медиастанция».

Российский тележурналист Руслан Осташко также выразил в своем Телеграм-канале удивление по поводу возвращения Юлия Гусмана на российское федеральное телевидение, несмотря на его разрыв с Россией.

«И это при том, что он не поддержал СВО, предпочтя уехать из России в США. Сам он публично по поводу событий на Украине отмалчивается, но его дочь, вышедшая замуж за подданного британской короны, всячески поддерживает киевский режим», — негодует он.

Российское медиапространство активно обсуждает, насколько уместно присутствие такого персонажа на российском телевидении, учитывая его предыдущие высказывания и действия.

Ранее сообщалось, что Михаил Гусман покинул пост первого заместителя гендиректора ТАСС.