Сбежавший за границу комик Незлобин зарабатывает на сдаче квартиры в России

Юморист Александр Незлобин один из тех, кто в 2022 году предпочел покинуть РФ. Перед отъездом в США он распродал многое, оставив лишь одну квартиру под сдачу. Это помогает в заработках до сих пор, пишет издание «Утро.ру» .

Звездные обозреватели сообщают, что Незлобин в 2022 году продал всю свою недвижимость, кроме одной. Речь про 75-метровую двухкомнатную квартиру рядом с Патриаршими прудами в Москве. За нее в среднем он выручил пять миллионов рублей, находясь при этом в США.

Сдают квартиру почти за 250 тысяч рублей: все благодаря расположению и удобствам внутри жилкомплекса. Деньги, судя по всему, Незлобину продолжают поступать.

Многие звезды, которые уехали из РФ, потеряли большую часть заработков или вовсе не смогли нормально устроиться. Зарубежный рынок оказался к ним более жесток, чем они предполагали. Некоторых артистов и вовсе не допускают к выступлениям. Например, группу Би-2, которая оскандалилась в Таиланде.