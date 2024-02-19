Турция вслед за ОАЭ отменила концерт группы «Би-2»

В турецком Кемере решили отказать российской рок-группе «Би-2» в проведении концерта. Власти не стали скрывать, что все из-за недавнего скандала в Таиланде, пишет издание «Утро.ру» .

Попытка выступить нелегально в Таиланде привела артистов рок-группы в тюрьму на Пхукете. Там их держали до депортации в Израиль. После этого солисты решили продолжить свой зарубежный тур, но концерты неожиданно стали отменять. В ОАЭ сорвалось выступление, и музыкантам лишь оставалось следовать дальше по графику.

Но и тут команде не повезло: сорвалось мероприятие в Кемере. При этом в Турции планировался не просто концерт, а целый фестиваль «Каникулы с «Би-2»

«Для вдохновения и отдыха каждый день гоняем на великах вдоль моря. Расслабленный режим творческого процесса. P.S. Концерт в Кемере отменен», — поделился в личном блоге Егор Бортник* (Лева*).

Артисты полагали, что их выходка никак не скажется на гастрольном графике и концертах. В этом музыканты заверили поклонников. Все получилось с точностью наоборот.

Ранее сообщалось, что группа «Би-2» может повторить путь Киркорова, который едва не оказался в опале.

*признан иноагентами в России.