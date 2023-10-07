Сбитый над подмосковной Истрой вражеский БПЛА нес на себе взрывчатое вещество
Фото: [соцсети]
Об этом в своем аккаунте в соцсетях рассказала глава Истринского городского округа Татьяна Витушева.
По словам руководителя муниципального образования, взрывчатое вещество содержалось в специальном контейнере и составляло порядка 10 кг в тротиловом эквиваленте.
«В результате направленного подрыва штатных средств взрывания контейнер со взрывчатым веществом был уничтожен саперной группой», — отметила она.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали территорию Крыма переделанной под боевую зенитной ракетой.