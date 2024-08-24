Сбивший украинский дрон боец захотел вернуться в зону СВО

Российский военнослужащий, отбивший головой вражеский беспилотник, мечтает как можно скорее вернуться в зону специальной военной операции. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В ходе выполнения боевого задания 4 августа к Михаилу подлетел вражеский FPV-дрон. Не растерявшись, боец отбил БПЛА головой, получив ранения. Один из осколков застрял прямо в позвоночнике военнослужащего. Также пострадали левая лопатка и правая голень.

Несмотря на полученные травмы, Михаил смог добраться до российских военных. Затем его доставили в медицинское учреждение. Сейчас ему предстоит операция, однако жизни мужчины ничего не угрожает.

Боец воевал в Донбассе в 2014-2015 годах. В июле 2024 года он отправился добровольцем на СВО. Отец Михаила с гордостью рассказывает о подвиге 33-летнего сына.

Ранее обломки беспилотника вызвали пожар и детонацию в Воронежской области. О пострадавших и разрушениях на территории региона в результате атаки не сообщалось.