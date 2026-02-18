Сбой или блокировка? Почему ИТ-компании РФ столкнулись с проблемами при обновлении Linux

В Роскомнадзоре официально опровергли введение каких-либо ограничительных мер в отношении сервисов и библиотек Linux. Решения о блокировке ресурсов не принимались, а доступ к ним не ограничивался со стороны регулятора. Об этом сообщает «Коммерсантъ»

Ситуация привлекла внимание после массовых жалоб российских разработчиков (Astra Linux, РЕД ОС, Alt Linux), которые 17 и 18 февраля столкнулись с невозможностью обновить ядро системы и скачать пакеты безопасности без использования VPN. В частности, речь шла о критически важном ресурсе kernel.org.

Специалисты отмечают, что даже в случае кратковременных проблем доступ к исходному коду Linux в России защищен на государственном уровне. На базе Института системного программирования РАН совместно с ФСТЭК создан специальный консорциум, который проверяет и хранит копии кодов ядра.

Тем не менее, участники рынка указывают на «хронический» характер проблем: точечные сбои в доступе к ресурсам Linux наблюдаются последние два-три месяца. Эксперты связывают это либо с техническими работами на магистральных каналах, либо с настройками систем фильтрации трафика, которые могут ошибочно срабатывать на зарубежные ИТ-ресурсы.

