Сбой или саботаж? Почему Telegram не работает 10 февраля и при чем здесь Роскомнадзор

Работа мессенджера Telegram в России оказалась в центре масштабного кризиса. Пользователи по всей стране сталкиваются с серьезными перебоями в работе сервиса, а источники в профильных ведомствах связывают это с началом действий регулятора.

Официальная версия и действия регулятора

Согласно информации, полученной изданием РБК от трех инсайдеров в IT-индустрии и государственных структурах, власти приняли решение о начале работ по целенаправленному замедлению работы Telegram на территории России. Два источника подтвердили, что Роскомнадзор планировал начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса именно во вторник, 10 февраля. Еще один собеседник добавил, что технические меры по ограничению скорости доступа уже применяются. На момент публикации официального подтверждения от Роскомнадзора не поступало.

Реакция пользователей: шквал жалоб

Параллельно с этими сообщениями пользователи по всей России второй день подряд фиксируют массовые сбои в работе приложения. Данные сервисов мониторинга Downdetector и Detector404 свидетельствуют о резком росте количества жалоб.

· За последние сутки зафиксировано более 12 300 обращений (по данным Detector404) и свыше 11 000 жалоб (по данным Downdetector). Для сравнения, днем ранее эта цифра составляла около 2,6 тысяч. · География сбоев обширна: больше всего проблем испытывают пользователи в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирской и Самарской областях. Также жалобы активно поступают из Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской и Тюменской областей. · Основные проблемы, на которые указывают пользователи: отсутствие уведомлений (около 32%), сбои в работе мобильного приложения (26%) и общая невозможность пользоваться сервисом (22%).

Что происходит на самом деле?

На данный момент ситуация выглядит двойственной. С одной стороны, существуют неподтвержденные заявления о плановых ограничениях со стороны регулятора. С другой — наблюдаются реальные технические сбои, масштабы которых значительно превышают обычный уровень неполадок. Это порождает вопросы: являются ли перебои следствием целенаправленных действий Роскомнадзора, результатом технических проблем на стороне самого Telegram или комбинацией обоих факторов. Официальные комментарии от компаний-провайдеров и самого мессенджера пока отсутствуют.

