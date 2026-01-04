Сбой в матрице времени: к чему приведет первое в истории вычитание секунды из календаря

Ученые зафиксировали изменение динамики вращения Земли. На фоне долгосрочного векового замедления, вызванного гравитационным воздействием Луны, в последние годы наблюдается краткосрочное ускорение. Например, 5 июля 2024 года был зарегистрирован самый короткий день с момента начала измерений атомными часами — планета завершила оборот на 1.66 миллисекунды быстрее стандартных 86 400 секунд. Об этом сообщает Стерлеград со ссылкой на Sciencepost.

Специалисты, включая Леонида Зотова из МГУ и геофизиков NASA, отмечают, что ускорение вращения — комплексный процесс. К ключевым факторам относят перераспределение массы планеты из-за таяния ледников в Гренландии и Антарктиде, что перемещает воду ближе к экватору и влияет на инерцию. Также значимую роль играют внутренние процессы, такие как взаимодействие жидкого ядра с мантией, сезонные изменения в атмосфере и временные вариации в гравитационном воздействии Луны.

Эти изменения требуют корректировки международного координированного времени (UTC), к которому привязаны глобальные навигационные, коммуникационные и финансовые системы. В течение десятилетий для компенсации замедления вращения к UTC регулярно добавляли так называемую високосную секунду. Однако, если тенденция к ускорению сохранится, впервые в истории может потребоваться процедура вычитания секунды из всемирного времени. По некоторым оценкам, это может произойти около 2029 года.

