В возрасте 83 лет умер легендарный бразильский пианист Сержио Мендес

В Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет ушел из жизни легендарный бразильский пианист Сержио Мендес, который популяризировал в мировом масштабе музыкальный жанр босса-нова. Об этом сообщает портал G1 и ссылается на близких музыканта.

Сержио появился на свет в Рио-де-Жанейро, а в возрасте 23 лет перебрался в США. Творческая карьера пианиста растянулась на 60 долгих лет, за которые он записал 35 музыкальных альбомов. В 1992 году альбом «Brasileiro» принес премию ему «Грэмми». Исключительно музыкой интересы Мендеса не ограничивались. Например, он выступал продюсером певицы Лэни Холл, которая исполнила песню «Never Say Never Again» в фильме о Джеймсе Бонде «Никогда не говори «никогда».

Ранее сообщалось о том, что в возрасте 92 лет скончался оператор «Войны и мира» Анатолий Петрицкий.