Сбой ВКонтакте 22 ноября: не открывается ни сайт, ни приложение

Большинство россиян днем в среду, 22 ноября, столкнулись с проблемой работы в соцсети ВКонтакте.

Корреспондент «Подмосковье Сегодня» лично в этом убедился: не работает ни сам сайт, ни приложение. При этом уведомления, подключенные через браузер, продолжают приходить.

В пресс-службе компании пока не прокомментировали инцидент, но сообщили, что специалисты уже устраняют проблемы, связанные с работой сайта и приложения.