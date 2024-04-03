Сбой WhatsApp 3 апреля 2024: мессенджер не работает по всему миру

В работе мессенджера WhatsApp вечером среды, 3 апреля, произошел глобальный сбой. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на данные сервиса Downdetector.

По предварительной информации, что-то неладное началось около 21 часа вечера среды: так, уже почти час у пользователей по всему миру приложение очень сильно зависает. При этом, только по России зафиксировали уже сотни жалоб, аналогичная ситуация и в Европе.

Также уточняется, что и другие продукты сервисов Meta* немного сбоят вечером среды. Пока официальных комментариев по факту проблем с доступа в соцсети и мессенджеры Meta* не было опубликовано. Подробности уточняются.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.