Сбор гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР организовали в подмосковном Солнечногорске

Предприниматели из Солнечногорска и сотрудники местного управления социального развития организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, которые вынужденно проживают в пунктах временного размещения.

Как рассказали в министерстве социального развития Московской области, уже было собрано 150 пар мужской и женской обуви. Вещи передали руководителям пунктов размещения, чтобы распределить их между проживающими.

Принять участие в сборе гумпомощи могут все жители Солнечногорска. Вещи принимаются в молодежном центре «Подсолнух» на Вертлинской, 1, а также в центре помощи нуждающимся «Дари добро» на улице Военный городок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с близкими военнослужащих полка Московской области, которые сейчас находятся в зоне СВО.