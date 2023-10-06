Сбор яровых зерновых культур завершается в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье завершается сбор яровых зерновых культур, которые высажены на площади в 94,6 тысячи гектаров, сообщили в областном Минсельхозпроде.
«В Подмосковье яровые зерновые убраны на площади 84 тысячи гектаров, что составляет 90% от плана. Валовый сбор составил порядка 300 тысяч тонн, что на 10 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность — 35,6 центнера на гектар», — уточнил зампред областного Правительства Георгий Филимонов.
Пшеницу уже убрали на площади 38,5 тысячи гектаров (92% от плана), ячмень и яровую тритикале удалось собрать в полном объеме с площади 39 тысяч гектаров и 0,7 тысячи гектаров соответственно. Овес собрали с площади 5,6 тысячи гектаров (97% от плана), прочие яровые зерновые культуры — 0,2 тысячи гектаров (59% от плана).
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.