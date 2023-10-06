Сбор яровых зерновых культур завершается в Московской области

«В Подмосковье яровые зерновые убраны на площади 84 тысячи гектаров, что составляет 90% от плана. Валовый сбор составил порядка 300 тысяч тонн, что на 10 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность — 35,6 центнера на гектар», — уточнил зампред областного Правительства Георгий Филимонов.