Сбор средств для эвакуированных из Курской области запустили в Подмосковье в рамках акции «Доброе дело»

В Подмосковье в рамках акции «Доброе дело» запустили сбор средств для эвакуированных из Курской области.

Данные средства направят на покупку одежды для детей, медикаментов и средств личной гигиены. Список актуальных сборов размещен здесь. Желающие могут принять участие, отправив любую посильную сумму.

Напомним, что акцию «Доброе дело» запустили в 2022 году, поддержку ей оказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помощь началась со сборов гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, теперь «Волонтеры Подмосковья» и неравнодушные местные жители также помогают жителям Белгородской и Курской областей.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье постоянно находится на связи с врио губернатора Курской области.