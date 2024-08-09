Сбор урожая озимых культур стартовал в Московской области

Подмосковные сельскохозяйственные предприятия приступили к уборке урожая озимых зерновых культур, работы проходят в 36 округах на площади более 81 тысячи гектаров. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что аграриям удалось убрать уже более половины из общего объема. Первыми к уборке озимой пшеницы приступили хозяйства из Луховиц, Зарайска, Серебряных Прудов и Лотошино. Отметим, что наибольшие площади уборки расположены в Зарайске (16 тысяч гектаров), Луховицах — (11,7 тысячи гектаров), Серебряных Прудах — (11 тысяч гектаров), Ступино и Кашире (по пять тысяч гектаров).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.