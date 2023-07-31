«Сбросить температуру»: стало известно, как спасти свой огород от жары

Дожди в Москве и Подмосковье подходят к концу, и уже на этой неделе синоптики пообещали жителям дневную температуру до 30 градусов тепла. Валентина Толмачева, дачница и агроном по призванию, рассказала нам, как защитить культуры на огородах во время сильной жары.

Эксперт подчеркнула, что почти все культуры, которые можно выращивать в Подмосковье, не любят агрессивные солнечные лучи, поэтому их нужно притенять.

«Томаты, перец, огурцы и баклажаны нужно закрывать притеняющей сеткой поверх теплицы. Чтобы сбросить температуру, нужно охлаждать теплицу, поливая ее холодной водой», — заявила Толмачева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжила эксперт, в жару хорошо обрабатывать все растения следующим раствором: два грамма янтарной кислоты, одна ампула глюкозы, одна ампула витамина В1. Растворить это надо в пяти литрах воды и обработать составом каждый лист.

Толмачева также отметила, что вся зелень особенно любит теневую сторону, поэтому при посадке нужно стараться выбрать место, защищенное от прямых солнечных лучей. И важно помнить, что в период жары следует поливать посадки в достаточном количестве только вечером, чтобы они не отдавали влагу в виде испарения, заключила собеседница.

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