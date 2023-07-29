Зелень и редис: разбираемся, что посадить на участке в последний летний месяц

Последний месяц лета подобрался незаметно, а значит, пора готовиться к сбору урожая. При этом, мало кто знает, что некоторые полезности все еще можно посадить, чтобы они зацвели и порадовали вас уже в следующем году.

Дачники уверяют, что почти вся зелень прекрасно растет в любое время года. Если остались семена укропа, шпината, руколы или салата, то сажать их нужно туда, где лучше всего светит солнце. Например, для шпината – август идеальный период для всхода. Достаточно двух недель, чтобы получить свежую зелень для стола. С салатом придется подождать чуть дольше, но его можно срывать отдельными листочками.

«Не поздно сажать и овощи. Редис не требует так много солнца, как зелень, поэтому на огороде ему подойдет любое место. Сразу же увлажните засев, чтобы овощ взошел уже через неделю. Редька взойдет еще раньше, но здесь важна регулярность полива. Если забудете, то овощ хоть и вырастит, но будет уже не таким вкусным», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» садовод Петр Тимченко.

И конечно, август не самый страшный месяц для цветов. Садоводы с успехом засеивают свои участки незабудками и ромашками, которые на следующий год появляются из земли раньше остальных. На зиму ростки лучше закрыть от холодов. Лучше всего использовать толстую пленку, агроткань или опилки.

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