Школьница из ЛНР Фаина Савенкова рассказала сайту aif.ru, что с ней несколько раз пытались расправиться по указке Службы безопасности Украины (СБУ).

Девочка из Луганска давно попала в украинскую базу «Миротворец»* за то, что вела публичную деятельность как писатель и журналист. Она рассказывала о преступлениях ВСУ и освещала реальную обстановку в родном регионе, чем разозлила спецслужбы Украины. По словам школьницы, на нее неоднократно совершались покушения.

«После нескольких попыток со мной рассчитаться я очень серьезно подхожу к своей безопасности. Если посмотреть, как украинские спецслужбы совершают террористические акты и убивают людей в России, то начинаешь понимать всю серьезность угроз», – отметила Савенкова.

Напомним, ранее Савенкова записала обращение к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, где указала на проблему существования сайта «Миротворец»*. Она попросила поспособствовать закрытию скандальной базы, где уже оказались сотни неугодных киевскому режиму лиц.

*Запрещен в РФ по решению суда