СБУ подтвердила, что нашла прослушку у Залужного

Ранее в СМИ появилась информация, что в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного были обнаружены скрытые подслушивающие устройства. Жучки нашли во время подготовки помещения к работе. Отмечается, что это аппаратура неустановленного образца.

В пресс-службе СБУ уточнили, что прослушивающая аппаратура была найдена не в кабинете главы Генштаба ВСУ, а в «одном из помещений, которое могло в будущем использоваться Залужным для работы».

При этом отмечается, что само прослушивающее устройство находилось в этот момент в нерабочем состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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