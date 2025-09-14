СБУ разыскивает российского журналиста Антона Красовского

СБУ объявила в розыск экс-ведущего телеканала RT Антона Красовского

Фото: [УНИАН]

Бывший ведущий телеканала RT Антон Красовский объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом стало известно из материалов украинских органов власти, опубликованных РИА Новости.

По данным базы, Красовский числится в розыске по линии СБУ с февраля 2025 года.

Причины розыска российского журналиста украинскими спецслужбами не уточняется.

Ранее сообщалось, что трехлетний российский ребенок внесен в нацистскую украинскую базу «Миротворец»*.

* - признан экстремистским и заблокирован в России

