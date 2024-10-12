Служба безопасности Украины начала принудительно вывозить мирных жителей Харьковской области из прифронтовых районов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пожелавшего из соображений безопасности сохранить инкогнито живущего на подконтрольной ВСУ территории региона мужчину.

По словам собеседника агентства, в помощь сотрудникам СБУ приданы военнослужащие ВСУ. При эвакуации первым делом проверяют людей на сознательность и благонадежность, сообщил он.

«Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны», — сказал местный житель.

Он пояснил, на такие преступные действия киевский режим толкает приближение линии фронта.

Ранее сообщалось, что минувшей пятницей вечером, 11 октября, представители территориальных центров комплектования (ТЦК) устроили в центре Киева серьезную облаву на поклонников творчества местной рок-группы «Океан Эльзы». Военкомы буквально ловили на выходе людей после концерта, запихивали в автобусы и увозили в неизвестном направлении.

Произошедший произвол не заставил долго ждать реакции людей, которые начали массово сдавать билеты на концерт группы. Есть и такие, кто их перепродает, не желая рисковать и идти на выступление Святослава Вакарчука.