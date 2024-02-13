СБУ стали лишать россиян денег и вербовать детей по американским схемам

Мошенники меняют схемы исходя из нынешних реалий. Многие из них уже давно под контролем Службы безопасности Украины (СБУ), которая применяет самые грязные методы вербовки и шантажа по указке одной американской компании. Правозащитница Анастасия Кашеварова рассказала KP.RU , как уберечь себя от обмана.

По словам собеседницы журналистов, мошенники трудятся на СБУ, а те подчиняются схемам американской компании PSYOP (Psychological operations). Она ответственна за психические операции. Например, профессионалы этой организации могли устроить диверсии и волнения в обществе, которые приводили к революциям. Грубо говоря, украинская служба в содействии с PSYOP занимаются информационно-психическим терроризмом.

Многие россияне уже попадались на схему мошенников из разных сфер. Правозащитница призвала соотечественников запомнить, как именно чаще всего действуют злоумышленники.

Первая схема знакома многим: гражданам звонят люди, представляясь «следователями» или сообщая фейковые новости, способные вызвать панику. После этого психически слабые граждане начинают распространять недостоверную информацию, нервничать. Мошенники всеми силами выводят человека из себя, лишь бы это привело к определенному результату. Дело не всегда только в деньгах.

Самые страшные схемы — это вербовка детей. Их могут найти по соцсетям, вступить в переписку и сыграть на доверии. Итогами становятся, например, поджоги или скулшутинги. Взамен обманутым предлагают помощь, но естественно, их бросают сразу после инцидентов.

Еще одна и относительно новая схема: сыграть на чувствах женщин. Им поступают звонки от якобы полковников и командиров ВСУ, которые сообщают, что их муж в плену. При этом мошенники способны назвать точную дату ухода человека на СВО, его ФИО и другие данные, которые легко найти по соцсетям. Ведь супруги часто оставляют прощальные фотографии и выделяют даты публично.

Однако, как отметила Кашеварова, бывают и реальные случаи попадания бойцов в плен. Противник забирает телефон и действительно звонит родным пленника, вымогая деньги.

Часто в СБУ используют дипфейки, оживляя лицо на доступном из Сети фото. Это нужно для того, чтобы убедить семью в России, что боец якобы в плену.

При подобных историях важно обратиться в полицию или АНО «Женский фронт», который работает с МО РФ и структурами.

Ранее сообщалось, что мошенники научились подделывать голоса.