СБУ взяла на себя ответственность за убийство экс-депутата Кивы – СМИ

Украинские СМИ сообщили, что служба безопасности взяла на себя ответственность за убийство бывшего депутата Кивы. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным украинской газеты, ссылающейся на источник в силовых структурах, ликвидацией бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы занималась служба безопасности Украины. Сообщается, что Кива был застрелен в Подмосковье.

На Украине Кива подозревался в государственной измене и покушении на целостность государства, ему были предъявлены официальные обвинения. Сам бывший депутат скрылся в Москве и попросил политического убежища, он также заявлял, что на него было совершено покушение, которое предотвратили российские спецслужбы.