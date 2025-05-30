Сбылись предсказания старца Зосимы о конфликте на Украине и в Донбассе

В разрушенном артобстрелами Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре под Донецком до сих пор находят неразорвавшиеся снаряды. Но усыпальница старца Зосимы (Сокура) осталась нетронутой, хотя вокруг — одни руины. Монахи считают это чудом, как и точность его пророчеств о нынешних событиях. О них подробнее рассказали обозреватели KP.RU.

«Бесы придут с Киева», «будет поругана Киево-Печерская лавра», «монахи будут молиться в подвалах» — эти слова провидца, сказанные в 1990-е, тогда казались бредом. Однако в нынешних реалиях общественность понимает, к чему были эти предупреждения.

Журналист «Комсомолки» побывал в монастыре, основанным Зосимой. 940 дней строение находилось на линии фронта, превратившись в духовную «Брестскую крепость» Донбасса.

Отец Феофан, побывавший в украинском плену, вспоминает, как старец предупредил его о будущих пытках еще в 2000 году. Сам Зосима знал о репрессиях не понаслышке — в советское время его пытали, требуя стать доносчиком. От побоев у него отказали почки, но сломать его не смогли.

Сейчас в монастыре под Донецком постепенно возрождается жизнь, хотя следы войны повсюду: пробитые снарядами стены, срубленные кресты, минные поля вокруг. Здесь верят в пророчество Зосимы, согласно которому начавшие конфликт понесут суровое наказание «от русского медведя».

«И еще будет единство Русской земли: России, Белоруссии и бывшей Украины. Будьте с Русской православной церковью, потому что во всех других сплошное беснование будет и не будет там Духа Святого. Смотрите, времена преопасные, не соблазнитесь!» — говорил пророк.

Ранее стало известно, что один из самых эпатажных политиков России Владимир Жириновский предсказывал гибель 200 млн человек.