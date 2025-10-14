Американские сейсмологи подтвердили реальность сценария, о котором еще в 2003 году предупреждал политик Владимир Жириновский: возможности одновременного разрушительного землетрясения в зоне субдукции Каскадия и на разломе Сан-Андреас. Об этом со ссылкой на экспертов и иностранные источники пишет KP.RU.

Исследование под руководством почетного профессора Университета штата Орегон Криса Голдфингера выявило историческую закономерность: за последние 2500 лет все восемь крупнейших землетрясений в Каскадии провоцировали сейсмическую активность в Сан-Андреасе. Ученый обнаружил на морском дне характерные двойные отложения — следы последовательных землетрясений в обеих тектонических зонах.

Зона субдукции Каскадия, где океаническая плита Хуан-де-Фука погружается под континентальную Североамериканскую плиту, простирается от канадского острова Ванкувер до Северной Калифорнии. Ее взаимодействие с разломом Сан-Андреас в районе мыса Мендосино создает уникальную сейсмическую угрозу. Жириновский в своих выступлениях 2003–2004 годов предрекал масштабные катастрофы в США, включая затопление прибрежных территорий, хотя и связывал их с гипотетическим изменением гравитационного поля.

«Твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся твоя страна окажется под водой!» - пророчествовал Жириновский, обращаясь к президенту США Бушу-младшему.

Это не первое предсказание политика, нашедшее отражение в реальности — ранее сбылись его прогнозы относительно конфликта между Израилем и Ираном, статуса Крыма и сроков начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что пророчество Жириновского о договоренностях России с США также начинает сбываться.