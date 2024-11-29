SC: кинетический «Орешник» может поменять всю расстановку сил в мире

Новейшая российская ударная гиперзвуковая ракетная система «Орешник» продолжает будоражить умы западных СМИ, которые понять ее характеристики. И чем это грозит в плане военного противостояния России и Запада.

Как считают авторы статьи в Strategic Culture, гиперзвуковой «Орешник» представляет собой некую кинетическую систему оружия, которая способна очень скоро полностью изменить расстановку сил в мире.

«Это сертифицированный игрок, меняющий правила игры, когда дело касается военных технологий и ведения военных действий, причем не одним, а несколькими способами», — отметили авторы материала.

При этом авторы статьи пришли к выводу, что в США и Европе до сих пор до конца не понимают, что представляет собой гиперзвуковая ракетная система «Орешник».

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Ранее эксперт Клинцевич назвал объекты, по которым РФ может нанести массированный удар «Орешником».