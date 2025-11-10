«Счастливую» купюру с номером из шести семерок выставили на Камчатке за миллион

На популярной интернет-площадке появилось необычное предложение от жителя поселка Пионерский. Он надеется продать банкноту номиналом 5000 руб. за рекордную сумму в 999 999 руб. Причина такой стоимости — исключительный серийный номер купюры.

Как сообщило издание «41 Регион», внимание коллекционеров привлекает уникальная комбинация цифр «7777773». Шесть идущих подряд семерок делают эту банкноту желанным трофеем для бонистов — ценителей редких денежных знаков.

Эксперты отмечают, что спрос на «красивые номера» стабильно высок, однако запрашиваемая цена вызвала ажиотаж. По оценкам специалистов, на рынке аналогичные экземпляры в среднем уходят с молотка за 20-25 тыс. руб. Таким образом, камчатский продавец оценил свою купюру почти в 50 раз выше сложившейся рыночной цены, рассчитывая на ее почти уникальный статус.

