Счета директора парка «Патриот» арестованы

В рамках расследования дела о мошенничестве на банковские счета полковника Вячеслава Ахмедова и начальника Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майора Владимира Шестерова наложен арест, сообщает Lenta.ru .

Продолжается расследование по уголовному делу о мошенничестве, согласно материалам которого директор «Патриота» и генерал Шестеров совершили хищение бюджетных средств, выделенных на строительство парка культуры и отдыха Вооруженных cил России.

В рамках следственных действий счета подозреваемых, а также аффилированных с ними лиц арестованы. Данная мера применена для компенсации ущерба, нанесенного фигурантами дела. Кроме того, в доме и рабочем кабинете Шестерова были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли необходимые для следствия документы.

Директора «Патриота» арестовали до 21 сентября, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения Шестерову.

По данным Telegram-канала Mash, Ахмедов прописан в трех квартирах, одна из которых находится в двух минутах от метро «Маяковская». Кроме того, за последние 10 лет он купил пять машин, в том числе Audi Q7, Mazda CX-5 и Mercedes-Benz GLK.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае у полковника МЧС нашли 20 машин и 250 млн рублей. Кроме того, в собственности у него и его родственников обнаружено свыше 50 объектов недвижимости.