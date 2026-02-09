Фото: [ Флаг на фоне неба на стадионе «Труд» в поселке Малаховка округа Люберцы/Медиасток.рф ]

Согласно результатам опроса, проведенного Финским аналитическим центром EVA, большинство граждан Финляндии считают, что экономический рост их страны замедлился из-за действий России. 77% респондентов назвали неопределенность, вызванную политикой соседнего государства, главным «тормозом» для национальной экономики, передает МК.

Исследование было проведено после того, как министерство финансов Финляндии указало на наличие некоего фактора, подрывающего веру в будущее и замедляющего развитие. Помимо внешнего фактора, жители страны отнесли к ключевым препятствиям внутренние проблемы: склонность общества избегать рисков (64%), подготовку потребителей к трудным временам (59%), а также медленное развитие местных компаний по сравнению с зарубежными конкурентами (73%).

Более половины опрошенных (58%) винят в замедлении роста ошибки в экономической политике, включая чрезмерное регулирование и бюрократию. Также финны отметили жесткое налогообложение и сокращение государственных расходов (по 51%).

