Щучья икра оказалась опасной для здоровья

Употребление икры щуки может помочь красоте кожи, волосам и ногтям. Продукт богат витаминами А, Е, D и группы В. Однако, как пояснил Воронин, в икре есть потаенная опасность. Называется она паразит лентец широкий.

«Если рыбу плохо прожарить или проварить, паразит может остаться живым, — это один из вариантов заражения. Другой способ — через слабосоленую щучью икру. Сейчас весна, у щуки нерест, поэтому и количество случаев заражения увеличится», — рассказал специалист.

Специалист рассказал, что икринки при заражении могут отделяться пленкой не более сантиметра. Это может говорить о плохом качестве продукта.

Врач отметил, что сам паразит предпочитает жить в кишечнике и замедлять его работу. При этом он может обитать там десятилетиями, достигая длину более 10 метров.

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