Сдаёте квартиру? Россиянам напомнили, за что можно получить штраф

Если собственник жилья отказывается оформить квартиросъёмщикам временную регистрацию, то ему придется заплатить штраф в размере до 7 тыс. руб. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Речь идет о ситуациях, когда человек снял жилье более чем на 90 дней, передает ТАСС.

Собственник может не предоставлять временную регистрацию только при условии, что жильцы приходятся ему близкими родственниками, или если квартиранты имеют постоянную регистрацию в том же регионе, где снимают жильё, пояснил Машаров,

В иных случаях размер штрафа для собственника жилого помещения составляет от 5 тыс. до 7 тыс. рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для других регионов России.

Ранее сообщалось о том, что директор департамента «Домклик» заявил, что ипотека становится доступнее.