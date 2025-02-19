Украинцы атаковали пункт обмена пленными и погибшими

Украинские военные нанесли удар по последнему действующему пункту обмена пленными и телами погибших между Россией и Украиной. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По предварительным сведениям информационного ресурса, украинцы нанесли удар с применением РСЗО «Град». Две ракеты попали в таможенный пункт Новые Юрковичи, находящийся на территории Климовского района Брянской области. В результате атаки три человека получили различные травмы. Потерпевшие в тяжелом состоянии были госпитализированы в брянскую больницу. Таможенный пункт частично оказался разрушен.

Ранее стало известно, что российские военные выбили украинцев из населенных пунктов Зеленое Поле и Дачное, которые находятся в Донецкой Народной Республике. В МО РФ также заявили о 725 вражеских беспилотниках, перехваченных за неделю .