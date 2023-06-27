«Сделают из монастыря денежный поток»: Киево-Печерской лаврой занялось министерство культуры Украины

«Теперь они сделают из монастыря денежный поток»; «Обитель должна жить на деньги от верующих прихожан, а не отмывать деньги министрам»; «Отвратительнее всего, что они это делают, не дожидаясь законного решения. Хоть сами себе бы не противоречили», — высказались россияне в Сети.