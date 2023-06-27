«Сделают из монастыря денежный поток»: Киево-Печерской лаврой занялось министерство культуры Украины
Россияне обеспокоились судьбой Киево-Печерской лавры после заявлений украинского министра
Фото: [AP/ТАСС]
Министр культуры Украины Александр Ткаченко признал, что власти страны начали придавать Киево-Печерской лавре «украинскую идентичность» без решения суда или принятия законов, которые позволили бы такие действия. С этим заявлением политик выступил в эфире телеканала «Рада».
Ткаченко считает, что в обители необходимо организовать экскурсии, возобновить сотрудничество с туристическими организациями, а также проводить культурные мероприятия на украинском языке. Напомним, что до этого власти Украины заявили о намерениях передать Западу реликвии лавры.
«Теперь они сделают из монастыря денежный поток»; «Обитель должна жить на деньги от верующих прихожан, а не отмывать деньги министрам»; «Отвратительнее всего, что они это делают, не дожидаясь законного решения. Хоть сами себе бы не противоречили», — высказались россияне в Сети.
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