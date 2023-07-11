«Сделать их жизнь максимально неудобной»: приказ о запрете уклонистам садиться за руль вступил в силу

Приказ МВД о недопуске уклонистов до получения водительских прав вступает в силу уже сегодня, о чем мы сообщали ранее со ссылкой на пресс-конференцию начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения ведомства Михаила Черникова.

Согласно обновленным правилам, лицам, уклоняющимся от службы, будет отказано во владении водительскими правами и в возможности сдачи экзамена для их получения. Поможет в отслеживании граждан, которые проигнорировали повестку, единый реестр воинского учета, который должен быть создан уже к осеннему призыву. Так, ВУ будет считаться недействительным уже на следующий день в случае, если гражданин не явился вовремя.

«Речь, если что, идет о тех, кто занимается преступным уклонением, а не о студентах»; «Это все делается для того, чтобы человек понял, что правильно сейчас идти добровольцем»; «Неужели непонятно? Все идет к тому, чтобы просто сделать жизнь уклониста максимально неудобной, потому что он ставит свои собственные интересы выше общественных», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав готов для передачи депутатам.