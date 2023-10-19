Сделка с дьяволом или провокация: почему на концертах Мэнсона и Гаги люди сходят с ума

Мерилин Мэнсон, Леди Гага, Мадонна, Оззи Осборн, Тилль Линдеман — что объединяет всех этих людей, кроме того, что все они известные музыканты? Кровавые декорации, перевернутые кресты, бутафорская кровь и сатанинская атрибутика. Люди на их концертах катаются по полу, рвут на себе волосы и визжат.

Многие думают, что музыканты заключили договор с дьяволом, а их успех — не что иное, как бесовская помощь. Мы решили спросить известного колдуна и мастера таро Алексея Гришина, могут ли этим известным персонам помогать темные силы.

По его мнению, это совершенно не так, а те, кто сплетничает о знаменитостях, им просто завидует.

«Проще всего обвинить известных людей в сделках с дьяволом, чтобы как-то объяснить себе их успех. На самом деле — это просто провокация, мистификация, сценический образ и не более. Они будоражат умы масс и от этого растут их популярность, охваты», — рассказал Гришин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Люди, которые ведут себя неадекватно на концертах, неадекватны и в жизни, уверен колдун.

«Человек, который от чего-то фанатеет и стремится постоянно быть в большом сборище разных людей, обладает подвижной психикой. Ему свойственно скакать и делать кульбиты», —пояснил Гришин.

По его мнению, доказать, что звезды не заключали сделку с дьяволом, очень просто. Если человек заключает договор с нечистой силой, то главным пунктом в нем становится пункт о неразглашении, поэтому никакой сатанинской атрибутики мы бы не увидели, подчеркнул Гришин.

«Я скорее поверю, что какой-нибудь непубличный миллионер заключил сделку с сатаной, обрел огромную популярность и нигде это не афиширует. Если он это сделает, то он нарушит один из главных эзотерических законов, за что неминуемо будет расплата», — заключил собеседник издания.

Ранее колдун Гришин рассказал, чем опасен грязный приворот.