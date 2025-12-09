Сделка в состоянии психоза: москвич вернул себе проданную квартиру через суд

В Москве суд признал недействительной сделку купли-продажи недвижимости из-за неадекватного состояния продавца на момент ее заключения. Как сообщила «Мослента» со ссылкой на телеграм-канал «Что там, Москва?», житель района Очаково-Матвеевское продал свою однокомнатную квартиру, но вскоре решил оспорить это решение.

Согласно публикации, мужчина, предварительно найдя риелтора и покупателя, успешно завершил сделку. Однако почти сразу же он инициировал ее расторжение. Новый владелец не согласился с таким поворотом событий, и вопрос был передан в суд.

В судебном заседании продавец объяснил свои действия тем, что на момент подписания документов находился в состоянии алкогольного психоза и не отдавал отчета в своих действиях.

Для проверки этой версии была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ее заключение подтвердило, что мужчина действительно действовал в измененном состоянии сознания, что лишало сделку юридической силы. На этом основании суд удовлетворил иск и вернул квартиру прежнему хозяину.

В публикации отмечается, что подобные случаи не единичны. Так, в 2024 году певица Лариса Долина через суд также вернула себе элитную квартиру в Хамовниках, которую продала в результате действий мошенников.

Ранее сообщалось, что вологодского бойца СВО с инвалидностью могут лишить жилья из-за «схемы Долиной».